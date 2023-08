Vittorio Sgarbi in visita a Gandino | itinerario fra arte e bellezza

In una lunga intervista al quotidiano il Centro oggi in edicola, a firma di Michela Corridore , il sottosegretario alla Cultura,, torna sulla vicenda del palco montato davanti la ...Abbiamo inaugurato con Ilaria Capua, poi sono venuti Matteo Renzi,e Pier Ferdinando Casini". Forum in masseria tornerà anche nel 2024. " Dobbiamo ancora capire bene le date perché l '...In serata, alle ore 21.00, l'atteso intervento del Sottosegretario alla Cultura,che con la relazione 'Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell'arte', affronterà il tema della ...

Verbania, la visita in notturna al museo del Paesaggio di Vittorio Sgarbi La Stampa

Prosegue il botta e risposta tra Sindaco e Sottosegretario Sgarbi. Quest'ultimo replica alla nota del Sindaco dell'Aquila su Facebook.Casting per debuttare nel mondo dell’hard. Da venerdì 25 agosto fino a domenica al Bolgia. Ospite Max Felicitas considerato l’erede di Rocco Siffredi ...