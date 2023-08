Vittoria di Savoia | un tatuaggio con papà

Leggi su amica

(Di venerdì 25 agosto 2023)ditatua la caviglia della sorella Luisa (foto: Instagram/@.di) Sapete che non esiste alcuna regola che vieti a un royal di tatuarsi? Del resto, nella storia, di teste coronate che hanno deciso di farsi “marchiare” la pelle con l’inchiostro indelebile ce ne sono state tante. Anche se lo scettro di re più tatuato di sempre è stato probabilmente di Frederik IX di Danimarca, padre dell’attuale Regina Margrethe, che aveva sul corpo i disegni di vari uccelli, di dragoni e anche una volpe. Oggi tocca a due principesse, Luisa a edi, che insieme al padre Emanuele Filiberto, in vacanza in Corsica, si sono concesse una seduta di tatuaggi “reciproci”.diinsieme alla ...