(Di venerdì 25 agosto 2023) E' indicato per i neonati attraverso l'immunizzazione materna e gli anziani “La Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di Abrysvo*, ilcontro il(Rsv), per contribuire a proteggere i neonati attraverso l’immunizzazione materna e gli anziani”. Lo sottolinea una nota dell’azienda. Ilè indicato per “la protezione passiva contro la malattia delle basse vie respiratorie (Lrtd) causata da Rsv nei neonati dalla nascita fino a sei mesi di età in seguito all’immunizzazione materna durante la gravidanza” e per “l’immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 60 anni per la prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie causata da Rsv”. “L’approvazione ...

Virus respiratorio sinciziale, da Ue via libera a vaccino bivalente Pfizer

