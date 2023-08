(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – "La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Abrysvo*, ilcontro il(Rsv), per contribuire a proteggere i neonati attraverso l'immunizzazione materna e gli anziani". Lo sottolinea una nota dell'azienda. Ilè indicato per "la protezione passiva contro la malattia delle basse vie respiratorie (Lrtd) causata da Rsv nei neonati dalla nascita fino a sei mesi di età in seguito all'immunizzazione materna durante la gravidanza" e per "l'immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 60 anni per la prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie causata da Rsv". "L'approvazione di Abrysvo in Europa segna un importante progresso negli sforzi ...

... il vaccino bivalente contro ilsinciziale (Rsv), per contribuire a proteggere i neonati attraverso l'immunizzazione materna e gli anziani". Lo sottolinea una nota dell'azienda ...Pfizer , colosso statunitense della farmaceutica, ha annunciato che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per ABRYSVO , il vaccino per ilsinciziale (RSV), per aiutare a proteggere sia i neonati attraverso l'immunizzazione materna che gli adulti più anziani. ABRYSVO, spiega l'azienda, è indicato per: protezione ...WASHINGTON - La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato il primo vaccino da somministrare alle donne incinte che protegge i neonati dalsinciziale (Rsv), causa di bronchiliti e polmoniti. Il vaccino, prodotto da Pfizer, viene somministrato alle madri nella fase avanzata di gravidanza e fornisce protezione ai bambini ...

Virus respiratorio sinciziale, da Ue via libera a vaccino bivalente Pfizer La Gazzetta del Mezzogiorno

"La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Abrysvo*, il vaccino bivalente contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), per contribuire a proteggere i neonati ...(Teleborsa) - Pfizer, colosso statunitense della farmaceutica, ha annunciato che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per ABRYSVO, il vaccino per il virus re ...