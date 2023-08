Violenza sulle donne | “Cari uomini eterosessuali maschi | io vi vedo…”

(Di venerdì 25 agosto 2023): parla Mariano Gallo. “, io vi”. Priscilla, la drag queen più famosa d’Italia, commenta gli ultimi fatti di cronaca che, purtroppo, vedono ancora una volta levittime di violenze sessuali e femminicidi. E spesso si tratta di ragazze e bambine, vedi lo stupro di gruppo di Palermo (18-22 le età degli indagati, 19 quella della vittima) o l’ultimissimo branco di Napoli che ha abusato di due cugine di 13 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariano Gallo (@priscilla drag) Priscilla, nota anche per la partecipazione a “Drag Race Italia”(la terza edizione su Paramount+ dal 18 settembre), stavolta parla come ...

Puntiamo a rafforzare il controllopiazze della movida, in aggiunta ai servizi straordinari ... Sul cantiere del Foro Italico dove è avvenuta ladi gruppo, aggiunge Varchi, "siamo pronti ...Puntiamo a rafforzare il controllopiazze della movida, in aggiunta ai servizi straordinari ... Sul cantiere del Foro Italico dove è avvenuta ladi gruppo, aggiunge Varchi, "siamo pronti ...Facchinetti, che ha anche una figlia femmina insieme alla moglie Wilma, ha affermato in alcune Instagram Stories: "Oggi ho letto l'ennesimo articolo didonne, in questo caso due ...

Violenza sulle donne, Frattini: «Bisogna occuparsi di più degli uomini» Giornale di Brescia

A fare il punto sulla situazione, dopo alcuni casi in Provincia è il Dottor Francesco Costantini della sezione anticrimine di Fermo, impegnato nell’ufficio misure di prevenzione per questa tipologia d ...Le sue dichiarazioni hanno fatto emergere uno spaccato di pluriennali vessazioni, connotate da ripetute e gratuite violenze, che hanno fatto subito scattare il “codice rosso” per la violenza sulle ...