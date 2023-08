Violenza post Frosinone-Napoli | decisi i provvedimenti verso gli Ultras ciociari

(Di venerdì 25 agosto 2023) Arrivano i primii violenti e facinorosi supporter del, protagonisti di violenze fisiche nei confronti dei tifosi del. Non hanno tardato ad arrivare i priminei confronti dei facinorosi tifosi delprotagonisti di atti violenti la scorsa domenica. I suddetti supporter gialloblu hanno infatti messo su delle vere e proprie scene da far west nel parcheggio del Benito Stirpe, in cui molti tifosi delsono stati attaccati dopo esser stati beccati con indosso la maglia partenopea. Le tante testimonianze avvenute sul web sono dunque state fondamentali ai fini di riconoscere i soggetti in questione, come la storia raccontata dal ragazzino di appena 15 anni accerchiato a fine partita da un gruppo di ...

Già in altre occasioni, infatti, aveva confessato di avere avuto un'infanzia terribile, vittima dida parte della madre . Il suo, però, se da un lato ha raccolto, giustamente, messaggi ..."Ancora una volta siamo tutti inseguiti dalla cronaca: storie atroci come quella di Palermo raccontano di unae uno smarrimento del quale come terapeuta e come rappresentante della nostra ...Dove sono i soldi per combattere laI giochi si devono fare da un'altra parte, solo che ... Il vero problema è che se l'indignazione e isui social non costano nulla, la prevenzione ...

Post di Valentina De Laurentiis contro la violenza sulle donne: riempita di insulti e costretta a chiudere l'account Corriere

Le Pari opportunità non è un ministero, ma un Dipartimento. Senza portafoglio. Ma per combattere la violenza di genere servono soldi ...Le ingiurie di mercato sono arrivate sotto un post in cui la figlia del presidente del Napoli condannava i recenti stupri di Palermo e Caivano ...