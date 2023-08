Violenza | cultura dello stupro e consenso | intervista a Tina Marinari di Amnesty International – Esclusiva TCM

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 25 agosto 2023) In questa estate infinita di femminicidi e violenze che hanno indignato l’opinione pubblica, ultima in ordine cronologico loagito da un branco di ventenni ai danni di una coetanea, il dibattito che ne scaturisce mette ancora una volta in luce quanto non sia ancora chiaro il concetto di, ovvero il nodo fondamentale che distingue un rapporto, appunto consensuale, da unasubita. Una questionele in primis, ma anche normativa. Attualmente, il Codice penale italiano, all’articolo 609-bis, prevede che il reato disia necessariamente collegato agli elementi della, della minaccia, dell’inganno, o dell’abuso di autorità. In nessun modo loviene definito “un rapporto sessuale senza”. ...