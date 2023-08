Violento temporale colpisce la Svizzera con oltre 100mila fulmini | video

(Di venerdì 25 agosto 2023) Unsi è abbattuto ieri sera sul canton San Gallo, in. Nessuno è rimasto ferito, ha indicato la polizia cantonale in un comunicato pubblicato nella notte. Dalle fonti svizzere si apprende che 46 alberi sono stati tolti da strade e binari, 19 altri sono caduti su veicoli o hanno danneggiato varie facciate. Il vento, facendo volare via vari oggetti, ha provocato danni ad alcuni tetti. Meteoha registrato più dinel nord ellae nel sud della Germania. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 km/h.

Non solo Mondovì, ma anche la vicina Villanova, ha dovuto fare i conti con le conseguenze delche ha colpito la Valle Ellero. Immediata la reazione del Comune che, tramite ...I corposi smottamenti si sono originati in seguito aldi ieri pomeriggio, a valle di Brusà del Plan. Alcune auto di turisti sono rimaste bloccate a monte delle frane. I malcapitati ...Ancora frane in Val di Susa, dopo ilsi è abbattuto sulla Valle Argentera, due frane hanno bloccato la strada che la collega Brdonecchia a Sauze di Cesena. Alcuni campeggiatori sono rimasti isolati e, non potendo far ...

Violento temporale nel Bellunese, frane a Cortina e Auronzo Corriere Delle Alpi

Ancora caldo ed afa da Nord a Sud, ma l'anticiclone africano presto lascerà l'Italia. In arrivo una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci ...Conto alla rovescia per l'anticiclone africano che ha portato caldo record questa volta soprattutto al Nord. Vortice ciclonico entrerà nel cuore dell'Italia portando violenti temporali, nubifragi, ...