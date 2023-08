Violenta la figlia di 11 anni e la fidanzatina del figlio | arrestato un pedofilo a Ravenna

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una vicenda da voltastomaco. Protagonista un uomo di, ultracinquantenne, che dopo essere stato condannato per avere usato violenza contro laquattordicenne delhato ladi undici. Violenze andate avanti per più di quattroe perlopiù messe a segno di sabato, mentre la moglie non c’era e laera a casa dopo la scuola. Quattrodi violenze costati all’uomo una custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Janos Barlotti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti sulla base delle verifiche effettuate dalla polizia. L’arresto giovedì aGiovedì 24 agosto l’uomo nell’interrogatorio di garanzia, in dichiarazioni spontanee davanti al Gip, ha in buona sostanza ...

La violenza sullaè emersa quando la giovane, ormai quindicenne e con il padre lontano perché recluso, ha deciso di parlare con un terapeuta di quanto le era accaduto, in modo tale da superare ...La11enne nemmeno sapeva la ragione dei domiciliari del padre fino alla rivelazione di una zia. All'inizio per le violenze si era confidata con il fratello. E, da ultimo, pure con la madre la ...Un caso scioccante di abusi sessuali scuote la comunità: un uomo di 50 anni è finito nei guai per aver commesso orrendi atti di violenza nei confronti della propria ...

Ravenna, ai domiciliari per abusi sessuali violenta la figlia 11enne TGCOM

Per quattro anni ha violentato la figlia 11enne, seguendo sempre lo stesso schema: di sabato, mentre la moglie non era in casa, quando la ragazzina tornava a casa dopo scuola. L'uomo era ...Caivano, due cugine di tredici anni violentate da branco di minorenni. Come a Palermo, un mese prima , abusi nel capannone ...