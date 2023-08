Sempre tramite diretta,ha affermato: "Ho detto tutto con buone intenzioni. Nemmeno io ne ho riso e non mi permetterei mai di farlo. Ho raccontato un aneddoto, non riderei mai di una cosa del ...Stanno destando molto scalpore le dichiarazioni di Arturodurante una diretta di Twitch nella quale ha commentato il suo primo gol col Bayer Leverkusen, risalente al 2007, contro l'Hannover 96, i cui pali erano difesi all'epoca da Robert Enke, il ...Sicuramente sarà necessario per i nerazzurri liberarsi degli ingaggi più onerosi e, diciamocelo, non essenziali, come, Sanchez e Dzeko , tre giocatori che hanno stipendi davvero enormi (per i ...

Vidal shock su Enke poi ritratta: “Si è suicidato dopo mio gol” parole in buona fede” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Arturo Vidal e una frase shock. Commentando un video su Twitch dove veniva mostrato il suo primo gol con il Bayer Leverkusen, nel 2007, contro l'Hannover 96, il cui portiere era Robert ...