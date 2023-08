Victoria dei Maneskin | «La prima volta che ho provato attrazione per una ragazza è stato disorientante»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 agosto 2023)De Angelis, la bassista dei, si definisce una donna libera, oggi e? innamorata della modella Luna Passos, meta? brasiliana, meta? olandese, originaria dell’isola caraibica di Sint Maarten. In una lunga intervista a Oggi ha raccontato l’abisso di quando ha perso la mamma a 15 anni «Ero unaspensierata, mi sono ritrovata a non volere piu? uscire di casa, ho perso un anno di scuola», ha detto. «C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma e? comunque da sola che impari a gestire certe voragini». La mamma era danese espiega che in Danimarca si è sicuramente più liberi e meno indietro con gli stereotipi di genere, invece in Italia non è semplice vivere bene la propria omosessualità. «Quando ...