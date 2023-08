Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 25 AGOSTOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO AL BIVIO PER VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA; SEMPRE NEL TERRITORIO DI LATINA RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA NEI PRESSI DEL KM 90+500, AL MOMENTO CI SONO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 55 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE ...