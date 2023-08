Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 25 AGOSTOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO AL BIVIO PER VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA; SEMPRE NEL TERRITORIO DI LATINA RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA STATALE TERRACINA-PROSSEDI, AL MOMENTO PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIVERNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-TIVOLI-AVEZZANO DA OGGI AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA; FINO AL 27 AGOSTO LA CIRCONE DEI TRENI SARA’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA, DAL 28 AGOSTO TRA ...