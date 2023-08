Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 25 AGOSTOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA; SEMPRE NEL TERRITORIO DI LATINA RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STATALE TERRACINA-PROSSEDI, AL MOMENTO CI SONO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIVERNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E DA OGGI ULTIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER I RIENTRI DALLE VACANZE ESTIVE: FINO ALLA MATTINA DI LUNEDI’ 28 AGOSTO PREVISTO DUNQUE TRAFFICO INTENSO CON POSSIBILI DISAGI SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA ...