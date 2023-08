Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 18 | 15

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 25 AGOSTOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SONO IN CORSO OPERAZIONI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI MATERIALI DISPERSI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA STESSA AUTOSTRADA DEL SOLE SEMPRE VERSO NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; STA PROVOCANDO DISAI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STATALE TERRACINA-PROSSEDI NEL TERRITORIO DI LATINA, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIVERNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: ...

... saranno operative alcune modifiche allaed alla sosta, come di seguito meglio ... in piazza Borelli, ad eccezione del tratto congiungente corso Trieste a via, ed in piazza Caduti, nella ...Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia - Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma deve proseguire in direzionee invertire la marcia utilizzando lo svincolo ...... corso Garibaldi, piazza Spreintenbach, via Audisio, piazza, piazza Carlo Alberto, viale ... Tutte le modifiche allaverranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ...