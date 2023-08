Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 25 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAULTIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER I RIENTRI DALLE VACANZE ESTIVE: FINO ALLA MATTINA DI LUNEDI’ 28 AGOSTO PREVISTO DUNQUE TRAFFICO INTENSO CON POSSIBILI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE; E PROPRIO SULLA A1-NAPOLI, A CAUSA DI PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SU STRADA AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI; ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO NEL TRATTO FIRENZE-, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA SALARIA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE NEI PRESSI DI SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO ...