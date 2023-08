Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 25 AGOSTOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI, A CAUSA DI PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SU STRADA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI; ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO NEL TRATTO FIRENZE-, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO IN DIREZIONE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO LA CIRCONE E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LAURENTINA-PIRAMIDE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO ...

Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia - Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma deve proseguire in direzionee invertire la marcia utilizzando lo svincolo ...... corso Garibaldi, piazza Spreintenbach, via Audisio, piazza, piazza Carlo Alberto, viale ... Tutte le modifiche allaverranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ...Nel nord - est, lungo la grandetriestina, sono stati registrati circa 85mila veicoli sul ... nell'area metropolitana di, la SS2 Bis "Cassia" con circa 72mila veicoli sempre in ...