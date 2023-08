Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 12.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONESULLA SULLAFIUMICINO UN INCIDENTE CREA ANCORA DISAGI CON CODE VERSO IL CENTRO ALTEZZA SVINCOLO CON VIA ISACCO NEWTON UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ALTEZZA SVINCOLO CASSIA MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE QUI PER CANTIERI ATTIVI TRA TOMBA DI NERONE E IL RACCORDO CON DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA UN PRESTARE ATTENZIONE NEL VITERBESE AL MOMENTO CHIUSURA DELLA STRADA NEPESINA AL KM 9 A SEGUITO DI UN INCIDENTE SIAMO NEI PRESSI DEL COMUNE DI CASTEL SANT ELIA INCROCIO CON VIA VALLE SCURA INFINE VACANZE GIUNTE AL TERMINE E IL WEEK-END IN ARRIVO SARÀ IN GRAN PARTE CONTRASSEGNATO ...