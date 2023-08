Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 09 | 15

(Di venerdì 25 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 08.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON VENERDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADAFIRENZE PERMANGONO DISAGI CON CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONZANONO CON CODE IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE DI FIRENZE RIMOSSO ANCHE UN SINISTRO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA POMEZIA VERSO IL RACCORDO DEL RESTO SIA SUL RACCORDO CHE SULLE STRADE CONSOLARI LA CIRCONE è SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA VI ALITORANEA NELLE DUE DIREZIONE ALTEZZA TORVAIANICA PASSIAMO AL TRASPORTO SU FERRO INIZIERANNO OGGI AGOSTO GLI INTERVENTI DI MANUTEZIONE E POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA FL2-TIVOLI-AVEZZANO CON L ...

