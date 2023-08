Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2023 ore 08 | 15

(Di venerdì 25 agosto 2023) BUONGIORNO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SIA SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADAFIRENZE CON TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO ALL ALTEZZA DI PONZANONO IN DIRREZIONE DI FIRENZE CON 1 KM DI CODA IN AUMENTO PASISAMO AL TRASPORTO SU FERRO INIZIERANNO OGGI AGOSTO GLI INTERVENTI DI MANUTEZIONE E POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA FL2-TIVOLI-AVEZZANO CON L INTERRUZIONE PARZIALE DELLA CIRCONE TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA DAL 25 AL 27 AGOSTO E TRA LE STAZIONI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI DAL 28 AGOSTO AL 17 SETTEMBRE IL SERVIZIO ...

... i lavori in corso in via Città di Nimes, il cui impatto a livello di traffico ericade ... Quindi per la partita di sabato 26 agosto tra Hellas Verona enon ci sarà quindi nessuna ...... alla A14 in direzione nord e alle arterie che conducono versodall'Abruzzo e dalla Campania. ...sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione "VAI" (Anas ...I lavori in corso in via Città di Nimes, il cui impatto a livello di traffico ericade anche sulle strade e i quartieri limitrofi, fanno rimandare l'attuazione della Ztl ...Verona enon ...