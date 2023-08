Via Moroni | il Comune incontra gli sfollati Continuano gli aiuti | raccolte fondi e vigilanza anti-sciacalli

(Di venerdì 25 agosto 2023) COSA SUCCEDERÀ ORA. Una mano tesa agli inquilini di via. Ildi Bergamo è sceso in campo in aiuto delle persone che da lunedì non possono più entrare nelle loro case, tra i civici 14 e 40 di via, colpite dall’incendio. Tra le decisioni accoglienza gratuita nell’ostello di via Ghislanzoni fino a fine settembre. Al via una raccoltaanche con «L’Eco».

Il Comune di Bergamo ha predisposto per l'emergenza relativa all'incendio scoppiato inlunedì 21 agosto, quanto segue: Coordinamento operativo: É stato istituito un COC " Centro Operativo Comunale - che fa capo alla Polizia locale/Protezione civile a cui partecipano gli ...25 - 08 - 2023 / Giorno per giorno Sabato 9 settembre 2023 alle 18,30 nella sede della Biblioteca del Centro IDEA comunale , ex Casa di Biagio RossettiXX Settembre 152 a Ferrara, Silviapresenterà il suo libro "Parla Sostenibile" . Aprirà l'incontro con i saluti istituzionali Alessandro Balboni, assessore all'Ambiente del Comune di ...... degustazione guidata da Carlo Zucchetti - ore 22.00: Show Cooking, Annacasalinga cuciniera ...delle Torri n°15 Ore 21.30 L'ingresso allo spettacolo è a offerta libera e il ricavato sarà ...

L'incendio di via Moroni, per gli sfollati linea telefonica, servizi sociali e raccolta fondi Corriere Bergamo - Corriere della Sera

COSA SUCCEDERÀ ORA. Una mano tesa agli inquilini di via Moroni. Il Comune di Bergamo è sceso in campo in aiuto delle persone che da lunedì non possono più entrare nelle loro case, tra i civici 14 e 40 ...Di queste 33 sono state ospitate in albergo a spese del Comune, ma il numero è destinato ad aumentare considerando che alcuni degli abitanti si trovavano in vacanza ...