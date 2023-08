(Di venerdì 25 agosto 2023) Non vederlo al primo posto, anche se sono solo prove libere, è stata un po' una sorpresa. Maxha chiuso alle spalle di Norris nelle FP2 del GP d'Olanda , anche se resta il super favorito in ...

Non vederlo al primo posto, anche se sono solo prove libere, è stata un po' una sorpresa. Maxha chiuso alle spalle di Norris nelle FP2 del GP d'Olanda , anche se resta il super favorito in vista della gara di Zandvoort. GP Olanda, FP2: cronaca e tempi Nessuna preoccupazione per Max ...Unper preparare Monza Ci sentiamo di escluderlo onestamente, non avrebbe molto senso ... in particolare per quanto riguarda Max, imprendibile sul passo gara. Qualche lampo ...'Abbiamo concessodi troppo, ma il presupposto non è corretto e se attacchiamo bene non è ... Il campione del mondo in carica e leader iridato Maxesalta subito il suo pubblico e ...

Verstappen: "C'è qualcosa da ottimizzare, ma siamo messi bene" Autosprint.it

Nonostante il miglior tempo del venerdì andato a Norris, Verstappen non è minimamente preoccupato: bilanciamento e set-up sono già a buon punto, restano da affinare solo alcune cose sulla RB19 ...C'era già il pubblico delle grandi occasioni per seguire l'idolo di casa e Max Verstappen non ha deluso gli arancioni firmando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP d'Olanda in ...