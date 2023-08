Verso Milan-Torino | Pioli | “Contento della rosa a disposizione Reijnders è speciale”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilviaggiail, prima partitastagione di Serie A che i rossoneri giocheranno a San Siro. In conferenza stampa è stato tempo di Stefanoche ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra, oltre a sottolineare tutte le insidie che i ragazzi di Juric nascondono. Le parole di: “Ilè una squadraparte sinistra del campionato, è molto organizzato e può farci male. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere il possesso palla e capire quando dovremo fare male. Domani sarà importante muoversi bene in attacco, perchè ilè abituato a marcare uomo su uomo. Noi abbiamo caratteristiche per fare bene“. Sui nuovi: “Vorrei unadi 25 giocatori, più dei giovani da aggregare che ...

Lukaku (LaPresse) - calciomercato.itE c'è da credere che stia provando a spingerloTrigoria, ...preparando l'offerta di prestito al Chelsea ma a monitorare la situazione ci sarebbe anche ilInsomma, la seconda giornata dovrebbe riproporre unidentico a quello di Bologna Torino, Radonjicuna maglia da titolare Se Pioli non cambia, Juric dal canto suo dovrebbe modificare solo ...Arrivato da subentrato anche qui le cose all'inizio non andarono per ilgiusto, tanto che si ... Pioli incita i giocatori deldurante una partita di Serie A - calciomercato.itLa breve ...

Verso Milan-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming Toro News

Ultimi colpi in arrivo dal mercato: il Milan si sta muovendo per scovare gli ultimi affari, mentre dalla Premier spunta un nome intrigante.Arrivato da subentrato anche qui le cose all’inizio non andarono per il verso giusto, tanto che si materializzò ... Pioli incita i giocatori del Milan durante una partita di Serie A (Ansa) – ...