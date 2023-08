Verona | i convocati per la Roma | out Lazovic | c'è Serdar

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilsi prepara ad affrontare lanel match in programma domani alle 20.45. In vista di quest'impegno i gialloblù hanno...

Hellas Verona e Roma si sfideranno il 26 agosto alle ore 20:45: Baroni dirama la lista dei convocati, out Lazovic e presenza per Folorunsho ...Il Verona si prepara a ospitare la Roma dopo la bella vittoria ... nuovo acquisto dell'Hellas. Ecco la lista completa dei convocati diramata dagli scaligeri: ...