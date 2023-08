Verbano Classic Regatta al via il primo settembre | 40 imbarcazioni iscritte

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono circa 40 lea vela d’epoca,he e tradizionali attese all’undicesima edizione della, in programma dall’1 al 32023 a Cerro di Laveno Mombello, borgo lacustre sulla sponda orientale del lago Maggiore. La manifestazione è organizzata dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca(www.veledepoca.com), in collaborazione con il CVMV, Circolo Velico Medioe la Canottieri Cerro Sportiva con il patrocinio della FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche), AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca ei) e il sostegno di Regione Lombardia, Comune di Laveno Mombello. Due le regate previste. Sivelli (Avev): “Ecco il ...

Dall'1 al 3 settembre la località che si affaccia sul Lago Maggiore ospita una quarantina di imbarcazioni storiche. Previsti anche convegni, momenti sociali e il raduno delle "inglesine"