Venezia | intascavano parte dei soldi dei biglietti per San Marco | licenziati sei dipendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una serie di illeciti sulla vendita deiper l’ingresso alla Basilica di San) sono stati scoperti nel corso di un’indagine della Procuratoria di San. Sei addetti alla biglietteriadeiderivanti dalla vendita dei ticket per la Basilica e il Campanile servendosi di un metodo piuttosto semplice: facevano pagare il biglietto intero anche alle categorie beneficiarie di esenzioni, come accompagnatori di disabili e minori, e nonostante prezzi e esenzioni fossero ben in vista all’ingresso della Basilica. Il confronto con la bigliettazione elettronica ha portato alla luce gli illeciti dei sei, già. “Questa vicenda l’abbiamo affidata a chi di dovere e sono fiducioso che ...