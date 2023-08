Vendono biglietti per la finale di Europa League | ma è una truffa | in due nei guai

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione hanno denunciato un 27enne e una 60enne entrambi della provincia di Bergamo, ritenuti responsabili di “in concorso”. L’indagine ha consentito di smascherare l’attivitàldina messa in atto dai due che, dopo aver messo in vendita su una chat di Telegram, dueper l’incontro di calcio “Siviglia-Roma” valevole per laditenutasi lo scorso 31 maggio a Budapest, hanno ottenuto il pagamento di 150 euro mediante la piattaforma Pay-Pal omettendo la consegna all’ignara acquirente. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare i responsabili per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente ...

Nusco, vendono biglietti per la finale di Europa League, ma è una truffa: denunciati AvellinoToday

