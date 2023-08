Veiga | De Laurentiis ha tirato troppo la corda della clausola | con gli arabi si spezza Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 agosto 2023) La trattativa sfumata tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri. Ne scrive il CorriereSera con Monica Scozzafava. Gabri, 21 anni, è l’ultimo calciatore in ordine di tempo ad aver ceduto al calcio arabo. Fa specie che sia il più giovane di tutti, sorprende che per i soldi (alla fine è questo l’agobilancia) metta un freno alle ambizioni. Ma il navigato Benitez, suo allenatore, vede già oltre: «Andare ina a 20 anni? Ho avuto Carrasco in Cina, poi è rientrato e gioca in Champions League. Farà così anche lui». Con buona pace, nel caso di, del Napoli di De, pronto ma non così tempestivo a un investimento prospettico. La(nodo...