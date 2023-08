Vannacci al Tg1 | scontro tra sindacati Usigrai | “Brutta pagina di giornalismo” Il cdr | “Non abbiamo bisogno di lezioni”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il generale Robertocontinua a far discutere e questa volta è il protagonista di untra idei giornalisti Rai. Al centro della disputa c’è l’intervista andata in onda nell’edizione serale del Tg1 del 22 agosto scorso. “Unadidi servizio pubblico”, l’aveva definita l’, il sindacato dei giornalisti Rai. Per l’unione sindacale quella non era un’intervista ma una mera “dichiarazione del generale” che ha rappresentato un “esempio sbagliato dell’informazione che i cittadini devono aspettarsi dalla Rai”. Per l’, “vista anche la rilevanza della notizia”, la questione necessitava “di un contraddittorio e di una contestualizzazione affinché i telespettatori potessero inquadrare correttamente ...

Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Testata per i servizi realizzati sulle polemiche scaturite dalle affermazioni contenute nel libro del generale: ilnon ha mai taciuto le accuse ...'Poi è da standing ovation la frase: 'Il libro dilo avrebbe ispirato proprio Storace'. ... Ma intanto l'Usigrai, commentando l'intervista del generale al, la definisce una 'brutta pagina ...E lui, il generale, in una intervista alha rivendicato per sé il diritto e l'interesse a non escludere nulla, per cui Il Giornale non ha forzato la mano titolando: ": politica, chissà". ...

