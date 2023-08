Valentina De Laurentiis costretta a disattivarsi da Twitter | cosa è accaduto

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un episodio poco piacevole è avvenuto stamani sui social network per la figlia del patron azzurroDe. Il mancato arrivo di Gabri Veiga ha scatenato l’ira dei tifosi sui social. In tanti si sono sfogati su(X) senza alcun limite. Valanghe di insulti gratuiti per, nuova figura in ascesa nella società azzurra.Desi cancella da(X)La Desi è quindi vista costrettta a cancellarsi dal social network di Elon Musk per dare un freno alle pesantissime critiche ricevute. Un episodio assolutamente da condannarre.

