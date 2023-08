(Di venerdì 25 agosto 2023) “. Ecco che cosa intendo perdel. Non una, aristocratica, chei più". L'articolo .

I passi che questo Governo ha fatto vanno in una direzione innovativa, non tanto per le risorse ', esordisce. ' C'è stata una autentica, cioè i docenti delle scuole paritarie ...Dovremmo volere ladidattica semplicemente perché ci sono strategie che funzionano e ..., cosa direbbe Cosa proporrebbe "Nell'ultimo contratto si è stabilito che la formazione ...... di cui tre già formalizzati con decreto dell'Istruzione e del Merito, Ministro. Mancano, ... e il provvedimento è un po' debole sull'altra grandein atto, quella "green", dove ...

Scuola, Valditara: rivoluzione merito significa valorizzare talenti Agenzia askanews

"Siamo riusciti a convincere la commissione europea che i Fondi PON vengano distribuiti alle scuole paritarie. Si tratta di un passaggio significativo che concettualizza quella parità ricercata".Milano, 25 ago. (askanews) - "Valorizzare i talenti. Ecco che cosa intendo per rivoluzione del merito. Non una rivoluzione elitaria, aristocratica, che ...