Vacanze | il formatore digitale Cosentino | ‘Come rilanciare la carriera stando al mare”

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – “Lepossono essere molto di più di un semplice momento di riposo e permettono, unendo l’utile al dilettevole, di dare una nuova direzione alla nostra”. A dirlo l’imprenditore eMik, fondatore di Ulama Inc. “Le– spiega – sono il momento ideale per seguire e alimentare le nostre passioni. Per prima cosa, durante i momenti di relax, si è più propensi ad analizzare la propria situazione lavorativa attuale, andando a comprendere cosa non ci soddisfa e cosa desideriamo cambiare. Si possono maturare decisioni più consapevoli e fissare nuovi obiettivi. Ricordiamoci di dedicare del tempo durante leper esplorare nuovi interessi, partecipare a workshop o corsi e riscoprire passioni dimenticate. ...

A dirlo l'imprenditore edigitale Mik Cosentino, fondatore di Ulama Inc. "Le- spiega - sono il momento ideale per seguire e alimentare le nostre passioni. Per prima cosa, durante i ...... leestive di Bianca Lancia, per anni amante e poi ultima moglie di Federico II che la ...teatrale in diverse scuole italiane ed estere tra cui il Liceo Internazionale di Saint ...... un bambino di dieci anni, che con molta riluttanza trascorre lein compagnia della nonna e ...che ha dedicato la sua vita a contrastare la 'povertà educativa' ed è stato un esempio di...

Vacanze, il formatore digitale Cosentino: 'Come rilanciare la carriera ... Adnkronos

Leggere uno o più libri che permettano di approfondire nuovi aspetti della propria professione, dedicarsi a corsi di formazione che ci permettano di ...