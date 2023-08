Usyk-Dubois | Mondiale pesi massimi 2023 | dove vederlo in tv | programma | streaming

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un appuntamento imperdibile. Alle ore 23:00 di sabato 26 agosto si disputerà infatti sul ring di Wroclaw (Polonia) l’incontro tra Oleksandre Danielvalevole per i titoli WBA, IBF, WBO e IBO dei. Una sfida eccitante per il fenomeno ucraino che, dopo la vittoria di quasi un anno fa su Joshua, partirà con tutti i favori del pronostico del caso. D’altronde per lui parlano i numeri. L’ucraino è infatti imbattuto da professionista con venti vittorie in venti incontri. Ma non sarà da meno il pugile britannico, detto non a caso Dinamyte, il quale può vantare diciannove vittorie e una sola sconfitta, rimediata contro Joe Joyce. La sfida tra, considerata una delle più importanti dell’anno, andrà in onda in pay-per-view su Sky Primafila. L’evento può essere ...

