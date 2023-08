Usa | Trump si è arreso | prima foto segnaletica di un ex presidente americano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Washington, 25 ago. (Adnkronos) - L'exdegli Stati Uniti Donaldsi èe ha trascorso poco più di 20 minuti nel carcere della contesa di Fultondi essere rilasciato su cauzione del valore di 200mila dollari e il divieto di usare i social media per prendere di mira coimputati e testimoni. Ad Atlanta le autorità hanno anche diffuso una sua, è lache accade per un ex. E' la quarta volta, quest'anno, chesi trova ad affrontare accuse penali. Questa volta riguardano il tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni in Georgia. ''Quello che è successo qui è una parodia della giustizia. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Non ho fatto nulla di ...

Leggi Anche2024, primo dibattito tra candidati repubblicani caratterizzato dall'assenza di- Il tycoon su X: 'Biden presidente corrotto e incompetente' Il duello presidenziale repubblicano ...Dopo la lettura dei 13 capiti di imputazione, tra cui cui cospirazione e violazione della legge anti racket,è stato schedato con tanto di foto segnaletica, con sguardo di sfida verso l'...... diffusa foto segnaletica FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MondoWeekly News, quarta incriminazione in cinque mesi per DonaldDonaldfa poker di incriminazioni: ...

Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una ...Atlanta - «È un giorno molto triste per l’America, non sarebbe mai dovuto accadere», ha detto il detenuto P01135809, già noto come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quindi ha aggiunto: ...