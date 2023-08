USA | sorpresa Trump | riappare su ‘X’ ex Twitter FOTO

Leggi su notizie

(Di venerdì 25 agosto 2023) USA,Donald: l’ex presidente americano è riapparso sul social network “X” (ex) Toh, guarda un po’ chi si rivede. E’ proprio il caso di dirlo. Dopo una assenza di più di due anni e mezzo (basti pensare che il suo ultimo post è datato 8 gennaio 2021) è ritornato su “X” (fino a poco tempo fa si chiamava) Donald. L’ex presidente americano ha pubblicato, infatti, la sua primasegnaletica. Ovvero quella che è stata scattata in una prigione di Atlanta. Quella valida al momento della sua consegna per una quarta incriminazione. Donald(Ansa) Notizie.comCome riportato in precedenza non postava un contenuto dal gennaio del 2021. Non un mese qualunque visto che, pochi giorni prima, c’era stato il famoso assalto ...