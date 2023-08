US Open | Boris Becker | “Jannik Sinner è il terzo favorito a New York”

(Di venerdì 25 agosto 2023)arriva con ambizioni all’edizione 2023 degli US. La vittoria del Masters1000 di Toronto può aver dato ulteriore fiducia all’altoatesino, che finalmente è riuscito a sbloccarsi da questo punto di vista. L’essere n.6 del mondo e n.4 della race sono aspetti non affatto casuali della grande stagione che sta disputando. A questo proposito, in vista del Major di New, le sue chance per fare bene ci sono tutte, essendo il cemento la superficie su cui il classe 2001 del Bel Paese si trova meglio. A dare la sua chiave di lettura relativamente alle possibilità diè statoai microfoni di Eurosport. Secondo l’ex grande tennista tedesco, i principali favoriti sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma immediatamente ...

L'ex tennista tedesco Boris Becker si è espresso sulle possibili chance di Jannik Sinner agli Us Open al via a breve: "Quando vinci un 1000 è una svolta, entri in un'altra dimensione. E lo è ...