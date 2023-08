(Di venerdì 25 agosto 2023) Un parere autorevole e chiaro. Nella giornata di ieri si è tenuto il sorteggio del tabellone principale degli US2023. I match del main draw cominceranno a partire da lunedì 28 agosto ed è convinzione di tanti degli addetti ai lavori che sarà un affare a due per la conquista del titolo. I giocatori in questione sono lo spagnolo Carlos, campione in carica e n.1 del mondo, e il serbo Novak(n.2 del ranking). I due hanno animato la scena nell’ultima Finale a Wimbledon, vinta dall’iberico in cinque set, e nell’ultimo 1000 a Cincinnati, che ha visto il successo dell’asso nativo di Belgrado dopo quasi quattro ore di partita (al meglio dei tre set). Il livello espresso è stato tale che i due si siano dimostrati di un altro livello rispetto alla concorrenza. Una considerazione che è anche quella di Paolo ...

Ai quarti come un anno fa (Paolo, La Gazzetta dello Sport) La speranza è che quanto ... Inutile dire che i due sono tra i protagonisti più attesi di questa edizione degli Us, da ...Il successo mondiale della biografia, di Andre Agassi, è li a dimostrarlo. Dove può arrivare Jannik Sinner (Paolo, Oggi) A 22 anni appena compiuti, Jannik Sinner ha recentemente ...... settimo John Newcombe, ottavo Adriano Panatta che precedeva Connors di due posizioni - e dodicesimo Paolo. Mica male, no, come top ten allargata Oggi, alla vigilia degli Us, Jannik ...

US Open, Bertolucci sicuro: "Alcaraz e Djokovic: il divario con gli altri non era così marcato neanche con i Big4" OA Sport

L'azzurro in gara a New York mette nel mirino Coppa Davis e Atp Finals.ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner, dopo il successo sui campi di Toronto, ...Paolo Bertolucci avverte Jannik Sinner: "Vedo delle insidie" Servirà uno Jannik Sinner in versione canadese per fare più strada possibile agli Us Open. Ne è convinto Paolo Bertolucci, l’ex campione ...