Us Open 2023 | Sinner | “Numero 6 del mondo ottimo risultato ma continuo a lavorare”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il tennista altoatesino: "Lavoriamo tanto fino al weekend e poi arriva la parte più divertente, cioè giocare il torneo" “Ora sono in uno stato di forma di fisico molto buono, lavoriamo tanto fino al weekend e poi arriva la parte più divertente, cioè giocare il torneo. Abbiamo lavorato tanto sul servizio, ma stiamo cambiando anche altre due, tre cosine. La cosa più importante ora ètanto, in qualità e quantità. Poi, certo, sonosei deled è un”: Così Jannika pochi giorni dall’esordio allo Us. “Simone (Vagnozzi) è molto bravo nella parte tattica e tecnica dei colpi. Darren (Cahill), che ha avuto più esperienza, sa parlare molto bene prima delle partite importanti, ti fa stare tranquillo -prosegue il 22enne altoatesino ...

... ha registrato un incremento degli ordini nella prima parte del, continuando il trend gia' ... tra cui le commesse con le Pubbliche amministrazioni locali che hanno adottato la piattaforma...Jannik Sinner se la vedrà contro Yannick Hanfmann nel primo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Sorteggio non particolarmente sfortunato per l'azzurro, che debutta contro un avversario ostico alla portata.Matteo Berrettini se la vedrà contro Ugo Humbert nel primo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Chiamato a difendere i quarti di finale, il tennista azzurro debutta contro la testa di serie numero 29. ...

Il tabellone maschile dello US Open 2023 Ubitennis

Hanno trovato in Open Street Map una risorsa che risolve le loro esigenze ed ha quindi spinto loro a collaborare anche condividendo i propri dati, tracciando così un percorso analogo, seppur più ...ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner, dopo il successo sui campi di Toronto, primo Master 1000 vinto in carriera, è salito fino al gradino numero 6 del mondo ...