US Open 2023 | Lucrezia Stefanini piegata da Han Na-lae nel secondo turno delle qualificazioni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Niente da fare per, impegnata neldegli US. L’azzurra (n.103 del mondo) si è dovuta arrendere alla coreana Han Na-lae (n.243 del ranking) sullo score di 6-4 5-7 7-6 (4). Una partita durata più di tre ore, interrotta anche per l’arrivo della pioggia, nella quale la nostra portacolori ha lottato strenuamente, ma che alla fine non le ha sorriso. Nel primo set entrambe le giocatrici non sono irreprensibili al servizio e arrivano due break, uno dietro l’altro, con la coreana che perde ilin battuta a zero. Si prosegue on serve fino al nono game, quandonon trova la giusta profondità nei colpi e consente all’avversaria di incidere con la risposta. ...