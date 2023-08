US Open 2023 | la pioggia disturba le qualificazioni | Zeppieri vince il derby

(Di venerdì 25 agosto 2023) La terza giornata delledegli USha un solo, grande nemico: la. Nonostante l’organizzazione abbia provato a beffarla anticipando tutto il programma di un’ora, questa ha colpito sostanzialmente a metà dell’opera, impedendo la conclusione o l’inizio di numerosissimi match spostati al venerdì. Dovremo per questa ragione attendere ancora allo scopo di scoprire se Andrea Vavassori e Stefano Travaglia potranno unirsi all’unico azzurro che, al momento, si è assicurato un posto al terzo turno, e cioè Giulio. Per lui successo per 6-3 6-4 nelcon Alessandro Giannessi; gli basta un’ora e un minuto per chiudere la questione. Il passo decisivo passa dal francese Enzo Couacaud. Nulla da fare invece per Raul Brancaccio che, partendo da sfavorito, non ...

Han infila il parziale chiave dal 4 - 4 al 10 - 4 e continua a inseguire il main draw dello US. RISULTATI IN DIRETTA TABELLONE QUALIFICAZIONI UOMINI TABELLONE QUALIFICAZIONI DONNE TUTTE LE ...

Us Open, il tabellone: Sinner nella parte alta con Alcaraz e Medvedev Sky Sport

In attesa di scoprire i verdetti del torneo di qualificazioni, sono sei i tennisti italiani presenti nel main draw degli US Open. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi ...Lucia Bronzetti, tennista verucchiese, ottiene due vittorie in meno di 24 ore a Chicago, ma al sorteggio degli Us Open affronterà la testa di serie numero 12, Barbora Krejcikova. Bronzetti è reduce da ...