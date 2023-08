Uomini e Donne | Niente Trono Per Francesca… Maria De Filippi Spiega il Motivo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 25 agosto 2023)da fare per Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island 2023. L’ex fidanzata di Manuel non é la nuova tronista di. Lo si é scoperto scorrendo le anticipazioni sulla prima registrazione stagionale del programma. I fan non devono però disperare, visto cheDenon ha chiuso la porta a Francesca. Ecco tutti i dettagli!da fare per Francesca Sorrentino: non é lei la nuova tronista Si sono tenute solo poche ore fa le prime registrazioni della nuova stagione di. Qualcuno rimarrà deluso nel constatare che Francesca Sorrentino non é una delle delle nuove troniste. L’ex volto di Temptation Island, ex fidanzata di Manuel Maura, é giunta in studio, ma solo come ospite, per un confronto con l’ex ...