Uomini e Donne | Manuela Carriero è la nuova tronista famosa | ex di Luciano Punzo e protagonista di Temptation Island

Cancellata la seconda registrazione didi Maria De Filippi, che tornerà in onda su canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Ieri, giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata dove sono stati presentati tre nuovi ......di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi) e per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per glie 41 anni e 10 mesi di contributi per lea ...Manuela Carriero è la nuova tronista di: ecco dove l'abbiamo già ...

La seconda registrazione di Uomini e Donne, che tornerà in onda dall’11 settembre su Canale 5, è saltata. Secondo AmiciNews, tutto è stato rinviato per “motivi personali legati a Maria De Filippi” e ...L'estate sta finendo e i programmi televisivi sono pronti a tornare. L'11 settembre, secondo le indiscrezione, è la data della prima messa in onda di Uomini e Donne e dai canali ...