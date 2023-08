Uomini e Donne | bufera sul nuovo tronista Brando | le parole dell’ex

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023), dopo la prima registrazione di ieri cominciano a circolare rumours su uno dei prossimi protagonisti della nuova edizione del dating show: riflettori puntati suil giovane trevigiano. Il ventiduenne proviene da una famiglia di artisti: i nonni erano direttori d’orchestra mentre la zia un’attrice. Ha avuto un’infanzia travagliata a causa dell’abbandono del padre quando aveva solo dieci anni come ha raccontato nella clip di presentazione:“I miei si sono separati quando avevo dieci anni. L’assenza totale di un padre mi hanno reso più duro e disilluso nei confronti delle persone. Mio padre si è dimenticato di me e con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono e anche se oggi il nostro rapporto è un po’ migliorato le ferite sono rimaste…Sono coccolone, affidabile e determinato: so cosa voglio e cosa non voglio. ...