La Guardia Costiera di La Maddalena ha scoperto uno stabilimento balneare abusivo a Cannigione nel territorio del Comune di Arzachena. Secondo i militali su oltre 500 metri quadrati di spiaggia libera, erano stati posizionati ombrelloni, sdraio e ...

Uno stabilimento balneare abusivo sequestrato in Costa Smeralda Euronews Italiano

ARZACHENA, 25 AGO - Uno stabilimento balneare abusivo è stato sequestrato nei giorni scorsi nella località turistica di Cannigione, nel Comune di Arzachena, in Costa Smeralda, dal personale militare ...