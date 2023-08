(Di venerdì 25 agosto 2023) Per parafrasaredei Negramaro, il segno dell’che vorremmo potesse non finire mai si porta sulla punta delle dita. Merito delledi, la manicure transitoria che saluta ladelle vacanze e della stagione e accoglie l’autunno. Colori, texture e disegni che si miscelano sulleper valorizzare l’abbronzatura, ma anche per accostarsi al ritorno di giubbotti e maglioncini. Nuance confortevoli e vitaminiche al tempo stesso, che esaltano la forma dellee trovano nuove vie per sorprendere. Per l’2023, poi, la manicure si fa graffiante. Ledi, infatti, giocano con inaspettati pattern animalier, rivisitati in chiave ...

Per parafrasare Estate dei Negramaro, il segno dell'estate che vorremmo potesse non finire mai si porta sulla punta delle dita. Merito delle unghie di fine estate, la manicure transitoria che saluta la fine delle vacanze e della stagione e accoglie l'autunno. Colori, texture e disegni che si miscelano sulle unghie per valorizzare l'abbronzatura, ma anche per accostarsi al ritorno di giubbotti e maglioncini. Nuance confortevoli e vitaminiche al tempo stesso, che esaltano la forma delle unghie e trovano nuove vie per sorprendere.

Unghie di fine estate: vince l'animalier, ma con un twist AMICA - La rivista moda donna

Seguendo l'esempio di Chanel Totti, il look per la fine dell'estate sarà il più cool. Ecco la selezione di smalti bianchi di Cosmopolitan Italia per godersi fino in fondo, per l'ultima volta (e con ...Mentre settembre si avvicina, c'è ancora chi riesce a godersi gli ultimi istanti dell'estate 2023: l'ultima vacanza, l'ultima spiaggia, l'ultimo mare. Tra questi, anche Chanel Totti, che sta trascorre ...