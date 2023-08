La voce personalizzata di Bixby è pronta a rispondere alle domande e a supportare ledi sintesi vocale.volta completata l'operazione, navigando in Impostazioni > Lingua e stile si ...... starebbe lavorando all'implementazione dinuova funzione per permettere agli utenti di ... La nuovasarebbe in fase di test e al momento non è chiaro se e quando verrà effettivamente ...Instagione in cui l'attenzione è sempre più rivolta a un recupero del formale, l'equilibrio tra eleganza ediventa cardine dinuova estetica, dove le tonalità calde e terrene ...

Una funzionalità delle Nest Cam è in arrivo nell’app Google Home TuttoAndroid.net