Una frase di Gasperini fa infuriare i tifosi del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 25 agosto 2023)ignora iltra favorite per lo scudetto. La sua dichiarazione ha scatenato polemiche tra ipartenopei. CALCIO. In conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Atalanta, il tecnico nerazzurro Gian Pieroha suscitato la rabbia deidelcon alcune dichiarazioni sulle candidate alla vittoria dello scudetto. Parlando del campionato che sta per cominciare,ha snobbato i partenopei freschi campioni d’Italia, citando invece Inter, Juventus e Milan come principali pretendenti al titolo. “Sarà un torneo molto equilibrato, con diversi club che si sono rinforzati. Penso che big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto” ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta, non menzionando il ...