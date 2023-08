“Una canzone senza tempo” | nel nuovo singolo di Ligabue una storia d’amore sullo sfondo di Roma

(Di venerdì 25 agosto 2023) A distanza di 28 anni dalla pubblicazione di “Certe Notti” (brano che uscì il 25 agosto del 1995), oggi, venerdì 25 agosto 2023, esce “UNA“, il secondo(dopo il primo brano “Riderai“) di LUCIANOche anticipa il suoalbum di inediti, “DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre. “Riderai” e “Una” sono stati scritti dae prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Lucianodedica la sua nuovache con il suo fascino e i suoi miti fa da cornice a una. Ed è proprio la città eterna che fa da ...

L'ultima dimostrazione è proprio il singolo di Ligabue appena uscito, 'senza tempo', che - nel tentativo perfettamente riuscito di pennellare con sorprendente efficacia l'atmosfera fatata ...ligabue, è uscitasenza tempo Luciano Ligabue apre il brano cantando: " Totti ovunque alle pareti / E maglie della Roma / Fuori un po' di ponentino / Tiene più deciso il cielo / Ed il ...

Il rock di Ligabue è spesso malinconico e teso, e in Una Canzone Senza Tempo – questo il titolo del brano – c’è anche la celebrazione del dettaglio, uno stile che non può certo mancare quando si parla ...Ligabue torna con una delle prime uscite discografiche della nuova stagione: dopo il successo di "Riderai", "Dedicato a noi" è il nuovo singolo in uscita venerdì 25 agosto su tutte le piattaforme ...