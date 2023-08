Una canzone senza tempo è il secondo singolo estratto dopo Riderai dal prossimo disco di inediti del rocker

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono passati 28 anni esatti dall’uscita di Certe Notti, pubblicato il 25 agosto del 1995. Ora Ligabue è pronto a lanciare il suo nuovo. Dedicato a noi (questo il titolo) uscirà il22 settembre. Ma, nell’attesa, ilha deciso di regalare al suo pubblico unainedita, la seconda che anticipa l’album in arrivo. Si tratta di Una. Un brano nel quale omaggia Roma. E pure Francesco Totti. ...

Atmosfere ispirate agli anni Ottanta , colorate dai synth e sostenute daritmica accattivante , segnano il ritorno dei Killers con un nuovo singolo . Il brano, ...distanza di un anno dalla...Il rock di Ligabue è spesso malinconico e teso, e inSenza Tempo - questo il titolo del brano - c'è anche la celebrazione del dettaglio, uno stile che non può certo mancare quando si ...... ma soprattuto per l'argomento del singolo 'senza tempo' 'Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma' canta il cantautore nella prima strofa del pezzo ambientato in un ristoranti di ...

YouTube sta testando Discovery, una nuova funzionalità che permetterà di riconoscere le canzoni proprio come Shazam.‘Una canzone senza tempo’. Questo il titolo dell’ultima fatica musicale di Luciano Ligabue. Un regalo che il rocker di Correggio ha voluto fare ai suoi fan per i 28 anni di ‘Certe Notti’, . La canzone ...