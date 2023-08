Una Canzone Senza Tempo è il nuovo singolo di Ligabue dedicato a Roma testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) C’è Totti, c’è l’amore e c’è la Città Eterna. Ildiè una fotografia diin cui ci sono le buche, l’autobus che va a fuoco e tutto il sacro e profano della Capitale, illustrata in tutto il suonticismo e le sue contraddizioni. Il rocker di Correggio ritorna più carico che mai dopo Riderai con questo secondo estratto dal prossimo albumA Noi, in uscita il 22 settembre 2023. Il rock diè spesso malinconico e teso, e in Una– questo il titolo del brano – c’è anche la celebrazione del dettaglio, uno stile che non può certo mancare quando si parla della città più importante della storia dell’uomo. Ilè prodotto dallo stesso ...